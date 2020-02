Corpo de Bombeiros de Adamantina tem novo comandante

O Pelotão de Bombeiros de Adamantina passou à contar com um novo comandante.



O 1º Tenente PM CB Lucas Kusunoki assumiu o comando dos trabalhos e serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros da Cidade Joia e também da Estação do Corpo de Bombeiros instalada em Osvaldo Cruz.

Kusunoki é da região de Marilia e está há dez anos na corporação e há dois anos atua no 14º Grupamento de Bombeiros que abrange a região.

“Espero poder realizar um bom trabalho juntamente com os bombeiros de Adamantina e Osvaldo Cruz e contribuir com a população.”, disse o Tenente Kusunoki.



O Corpo de Bombeiros de Adamantina atende diariamente as ocorrências despachadas de seis cidades: Pracinha, Lucélia, Mariápolis, Adamantina, Flórida Paulista e Pacaembu com população estimada em mais de 98 mil habitantes.

FOTO: Cristiano Nascimento / FM Metrópole de Osvaldo Cruz