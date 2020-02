Biomedicina arrecada alimentos em trote solidário 2020

A Associação Atlética Acadêmica de Biomedicina XIII de Fevereiro (AAABXIIIF), ligada ao curso de Biomedicina do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), organizou na última segunda-feira, 10, uma recepção aos calouros do Ano Letivo 2020.

Entre as ações de boas-vindas, foi iniciado um trote solidário com a finalidade de arrecadar itens básicos (tais como bolacha água e sal, bolacha de maisena, achocolatado, papel higiênico, chá mate, fraldas geriátricas, entre outros) a serem doados ao Polo de Atividades Integradas (PAI/Nosso Lar).



“Essa atividade vai ser realizada de duas a três semanas e, após a arrecadação, os produtos serão levados à clínica PAI/Nosso Lar”, explicou a coordenadora do curso de Biomedicina da UniFAI, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Toffoli.

Segundo ela, no primeiro dia da ação aproximadamente 60 pessoas, entre calouros e veteranos, estavam envolvidas. “Os calouros se sentiram muito acolhidos pela Atlética de Biomedicina. Todos estavam muito animados”, comentou.

Quem quiser colaborar pode entregar os donativos no Câmpus II (procurar os integrantes da Atlética de Biomedicina no período noturno). Mais informações pelo perfil @atleticabiomedicinaunifai, no Instagram.

por Daniel Torres de Albuquerque