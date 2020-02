Sistema vertical no Cemitério está em uso desde outubro de 2019, mas ainda causa estranheza

Em cinco meses foram 13 sepultamentos

No dia 11 de outubro de 2019 foi iniciada oficialmente a utilização do sistema vertical de túmulos no Cemitério Municipal. Porém, em pouco mais de cinco meses de funcionamento, a ‘inovação’ totaliza 13 sepultamentos, de acordo com resposta passada pela Prefeitura de Adamantina ao Folha Regional na última quinta-feira (13).

Se comparada à quantidade de óbitos ocorridos durante este período na cidade com o baixíssimo número de pessoas sepultadas verticalmente, fica evidente que o novo estilo de túmulo causa estranheza e contrariedade em familiares na hora de escolher ‘a morada eterna’ do ente querido. Sentimentos que já havia sido externados por parentes poucos dias após o começo uso do sistema de gavetas.

A Prefeitura, no entanto, justifica que a medida foi tomada em razão do término do espaço existente para abertura de túmulos no solo do Cemitério Municipal, onde há mais de 20 mil pessoas sepultadas.



O conjunto de gavetas, divididos em dois lados, tem capacidade total para 104 sepultamentos e foi construído na parte do fundo do Cemitério Municipal, próximo ao portão cujo acesso é pelo Jardim Europa.

O sistema vertical é equipado com tubulação que faz a troca gasosa e a descontaminação, regulado por registros e operado por motor, que são responsáveis em filtrar os gases e acelerar a decomposição dos corpos.

OUTRA ÁREA

A situação se tornou tema da Indicação 17/2020, apresentada na Câmara de Adamantina na sessão ordinária do dia 3 de fevereiro, com sugestão de que a Administração Municipal estude a alternativa de adquirir outra área com recursos ´próprios para resolver o problema, praticando o sepultamento sob a forma de ‘jardim’, ou seja, simplesmente utilizando gramado e placas indicativas do sepultado.

“A tradicional população adamantinense, tem estranhado o sepultamento em estrutura vertical, preferindo a sistemática de sepultamento utilizada desde a criação do Cemitério Municipal. Existem várias áreas particulares na cidade disponibilizadas para venda e, certamente, com a arrecadação é possível adquirir uma nova área para construção de um novo cemitério, onde as sepulturas poderão ser disponibilizadas na forma original”, justifica o autor da Indicação.

NOVO MÓDULO

Além deste primeiro conjunto, existe projeto elaborado pela Prefeitura para a construção de novos módulos que aumentarão a capacidade do sistema vertical para até 400 gavetas. Para isso outra estrutura seria construída, por empresa especializada – contratada por meio de processo licitatório, como ocorreu antes –, para abrigar outras 296 gavetas.