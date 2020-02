Casa é destruída por incêndio em Adamantina e família pede ajuda

Um incêndio destruiu uma casa no Jardim Adamantina no final da noite deste domingo (16). O morador da casa, Willian Fernando Inácio, estava dormindo no imóvel, com o filho de seis anos, quando percebeu o forte calor do incêndio e deixou o local. As chamas consumiram rapidamente a casa de madeira, que tinha três cômodos e banheiro.



O morador não conseguiu retirar nada do interior da casa. Ele teve 100% de perdas materiais com a destruição do imóvel, móveis, utensílios e roupas. Pai e filho não se feriram e passaram a noite na casa de familiares.



Agora, o morador pede ajuda da comunidade para reconstruir o espaço onde morava. A casa estava construída no terreno da própria família. Ele pede doações de materiais de construção, móveis, roupas e calçados para ele e o filho.



As doações podem ser feitas no próprio local, à Rua Angelo Stafuzza, 316-F, no Jardim Adamantina. Contato e informações com a mãe de Willian, pelo telefone (18) 99797-6933. (FONTE: Siga Mais)