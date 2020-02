Vila Freitas conquista título do Torneio do PSG Jardim Primavera

Foi realizado no último domingo (9) pelo PSG Jardim Primavera mais uma edição do Torneio de Futebol Médio, no campo de futebol do bairro, com a participação de 16 boas equipes de Adamantina e região.

O grande campeão foi o tradicional time da Vila Freitas FC/Dêlla Conveniência ao vencer nas penalidades a equipe do Terra Viva por 1 a 0. Na 3ª colocação ficou o Jardim Adamantina. E em 4º lugar Córrego Rico, de Parapuã.

O Vila Freitas teve também o goleiro menos vazado da competição: Paulo Henrique que sofreu apenas 1 gol.



O artilheiro foi o atacante Avatar, do Terra Viva, com 3 gols.

Na cerimônia de premiação os quatro primeiros receberam troféus e valor em dinheiro, já 1º e 2º também receberam medalhas.

O organizador Léo, do PSG, agradeceu a participação das equipes e do bom público que prestigiou a competição.