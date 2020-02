Primeira fase da 14ª Copa Unipedras/UniFAI de Futsal encerra nesta sexta-feira

A primeira fase da mais disputada competição de futsal de Adamantina e região, a 14ª edição da Copa Unipedras de Futsal, se encerra nesta sexta-feira (14), com três confrontos marcados para acontecer a partir das 19h30, no ginásio de esportes Paulo Camargo.



No primeiro jogo, a equipe do ‘Amigos do Grilo, Carrapicho e Bodão Futsal’ enfrenta Submarino Futsal. No segundo duelo, às 20h30, o time da Casa das Ferramentas/LRG Construtora/Proest Chevrolet/Paulista Veiculos/Supermercado Godoy enfrenta o Pedalada Futsal. Encerrando a rodada, às 21h, a equipe do Adriano Encanador/Amizade Futsal/Bar do Dudinha do treinador Robson Gordinho (Foto) joga contra o Caverão Futsal de Iacrí.

A organização é da Selar (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação) e Marmoraria Unipedras.

LIFE FM

Acompanhe pelas ondas da Rádio Life FM 107,9 e pelo Facebook Live, com a coordenação da equipe de Kako Oliveira, os bastidores e entrevistas das emoções da competição com a melhor equipe de esportes: Jair Cabeça, Lucia Prado, Clovis Terrinha, Claudio Fiorentim e Douglas ‘Boca love’. Sintonize na melhor!