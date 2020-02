Enfermagem promove curso de extensão sobre Procedimentos da área

Nas manhãs desta quinta e sexta-feira, dias 13 e 14, a graduação de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promoveu um curso de extensão em Procedimentos de Enfermagem nos laboratórios do bloco IV, no Câmpus II.

Já na próxima segunda-feira, 17, o curso irá realizar uma palestra sobre ética, a ser ministrada pela conselheira do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP), Rosemeire Aparecida de Oliveira de Carvalho, na sala 11 do bloco I. A atividade é direcionada aos estudantes do 3º, 5º e 7º termos.



“Os alunos que são inseridos na rede hospitalar e nas redes básicas de atenção à saúde, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia de Saúde da Família (ESF) têm no intensivão o desenvolvimento dessas práticas para os estágios da matriz curricular do curso de Enfermagem. É muito importante porque é um aprimoramento e desenvolvimento aos nossos alunos”, ressalta a coordenadora do curso de Enfermagem, Profª Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli.

A estudante do 5º termo, Larissa Emanuela Trevizan dos Santos Bueno comenta sobre a relevância do curso para a prática profissional. “Esse curso tem importância para nós do 5º termo porque iniciaremos um processo de estágio na próxima semana. É um curso preparatório, pois temos contato, por meio do professor, com técnicas que vamos utilizar no estágio”, afirma.

Desenvolvido pelos professores e orientadoras de estágio, o conteúdo do curso aborda as técnicas e procedimentos que envolvem a assistência da enfermagem. “Está relacionado à sondagem nasogástrica enteral, gastrostomia, jejunostomia, aspiração, oxigenoterapia, além de cuidados e assistência ao paciente que vai ser submetido a um eletrocardiograma, cateterismo vesical de alívio e demora e as técnicas de curativo limpo e contaminado”, detalha a coordenadora.

Vestibular Agendado

O curso de Enfermagem oferta vagas para o Vestibular Agendado desta sexta, 14. As provas, com três horas de duração, serão aplicadas às 13h30 e às 19h no Câmpus I.

A inscrição, cuja taxa é de R$20, deve ser efetivada no hotsite.

Mais informações pelo hotsite ou pelo telefone (18) 3502-7010.

por Priscila Caldeira