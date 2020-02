ARTIGO: FAI/UNESCO/METODISTA: REFERÊNCIA ACADÊMICA ENTRE OS ANOS DE 1.999 E 2.006!

“A gestação da Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento Regional começou em outubro de 1994. O professor José Marques de Melo foi consultado sobre a possibilidade da Universidade Metodista sediar uma das Cátedras de Comunicação previstas para a América Latina. E em abril de 1995, representantes da UNESCO visitaram a Universidade, verificando a infraestrutura e a qualidade do ensino oferecido. O Seminário Internacional sobre Comunicação e Identidades Culturais na América Latina, que ocorreu em junho daquele ano, constituiu oportunidade adequada para discutir e negociar os rumos da futura Cátedra. E logo em 1996 foi realizada a sessão de instalação da Cátedra UNESCO na Universidade Metodista de São Paulo.” (Arthur Marchetto)

Aos professores Gilson, Marques de Mello e Isaac (in memoriam), dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Não se pode deixar o passado de lado em meio aos desencontros do presente, haja vista que o futuro pode fazer a diferença neste contexto entre o passado e o presente, ainda mais em terras provincianas…

Por isso e mais aquilo, muitos fatos que ocorreram faz algum tempo pode servir como exemplo para o momento, ainda, em todas as áreas e muitas respostas podem servir para uma mesma pergunta…

Nas muitas recordações deste articulista, estão as diversas atividades promovidas e executadas pela FAI entre os anos de 1999 e 2.006, destaque para a parceria com a Cátedra UNESCO/METODISTA de Comunicação para o Desenvolvimento Regional e apoio institucional da UMESP-Universidade Metodista de São Paulo…

Pode-se afirmar que foram mais ou menos 8 anos de uma convivência acadêmica na área da pesquisa, tendo em vista quatro destes eventos resultaram em publicações (livros), a saber: COMSAÚDE 1999, COMSAÚDE 2000, MÍDIA EM DEBATE e CELACOM…

Lamentável que tais atividades tenham se perdido no tempo do tempo da instituição das “paredes alvas”, pois, desenvolver atividades na área da pesquisa é fundamental para a consolidação do projeto universitário nas áreas do ensino e da extensão comunitária…

Também, a credibilidade acadêmica se faz com parcerias de ponta em todas as áreas e ficar no lugar comum de sempre não traz resultados efetivos quanto às pesquisas e assim por diante…

Mas, como escrevi no início deste artigo, são fatos do passado que ainda ecoam na cabeça de muitos docentes que participaram destes projetos, bem como, ex-alunos/as que estão no mercado como profissionais nas diversas áreas ou como pesquisadores/as, considerando que tais eventos buscavam a mediação entre mercado e academia ou vice-versa…

Neste período, deve-se registrar e destacar o apoio em todos os eventos do Diretor Geral, Professor Doutor GILSON JOÃO PARISOTO, também, do Professor Doutor RUBENS GALDINO DA SILVA, sendo que ambos sempre se colocavam a frente destas parcerias institucionais com a Cátedra UNESCO/METODISTA…

Não se pode esquecer neste texto, do apoio incondicional do Professor Doutor JOSÉ MARQUES DE MELLO, Diretor-Titular da Cátedra e do Professor Doutor ISAAC EPSTEIN, Diretor Científico nesta época impar para as relações com a FAI…

Portanto, como sempre escrevo aqui e ali, “A César o que é de César”, tais registros podem ter desaparecido dos anais das “paredes alvas”, entretanto, existem muitas testemunhas oculares que participaram ativamente destes eventos que marcaram presença na instituição, colocado à mesma como referência na promoção e execução de eventos acadêmicos com aval amplo, geral e irrestrito da Cátedra UNESCO/METODISTA de Comunicação para o Desenvolvimento Regional em terras provincianas…

Finalizando, no ano de 2.006, quando a Cátedra comemorou 10 anos de atividades, a FAI foi agraciada com duas homenagens por meio de Diplomas de “HONRA AO MÉRITO”, a saber: Prof. Gilson e outros três Diplomas de “HONRA AO MÉRITO”, ainda, como HOMENAGEM EMBLEMÁTICA para este articulista, sendo que os Diplomas foram outorgados pelos relevantes serviços prestados junto a Cátedra UNESCO/METODISTA entre os anos de 1.999 e 2.006…

_________________________________

(*) Jornalista diplomado e professor universitário. Desenvolveu atividades Acadêmicas como Pesquisador-colaborador da Cátedra UNESCO/METODISTA de Comunicação para o Desenvolvimento Regional (1998-2018).