Ricardo Sampaio deixa a direção da divisão financeira da UniFAI

Nesta quarta-feira (12), Ricardo Sampaio Angeli foi desligado do cargo. Ele é funcionário concursado, de carreira, e deixa a função comissionada.

A decisão foi comunicada pelo reitor, Paulo Sergio da Silva, em reunião no final do dia com o pessoal subordinado a esta divisão e já foi atualizada no portal da transparência da autarquia. Na aba de recursos humanos, consta seu desligamento com a data de ontem.

Procurado na manhã desta quinta-feira (13) o reitor confirmou a decisão. Em nota, a UniFAI se posicionou sobre o tema. “A Reitoria da UniFAI confirma a saída do servidor Ricardo Sampaio Angeli do cargo de diretor da divisão financeira da instituição. É importante salientar que o servidor em questão continua a fazer parte normalmente do quadro de funcionários permanentes da UniFAI”, diz o texto.

Entre as razões da mudança, a instituição justificou como natural a decisão, de cunho administrativo interno. “A mudança é um movimento natural de cunho administrativo interno, como é de praxe e já ocorreu em diversos outros setores da instituição ao longo dos últimos anos, e faz parte do planejamento estratégico do ano de 2020 que segue em fase de conclusão”, continua a nota.

A nota da UniFAI não traz o nome de quem irá assumir o cargo, o que ainda está em definição. “Assim que for definido e concluído o planejamento estratégico de 2020, será nomeado o novo diretor da Divisão Financeira”, finaliza o texto.

Atuação da divisão financeira

Segundo informa o site da UniFAI, são atribuições da divisão financeira: