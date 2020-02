Polícia Militar age rápido, recupera moto furtada e prende autor em Adamantina

Segundo a PM, autor confessou que trocaria o veículo por drogas ou outro objeto



A Polícia Militar de Adamantina agiu rápido, recuperou e restituiu ao proprietário uma moto que havia sido furtada na manhã desta quinta-feira (13).

Segundo informações da PM, a vítima teria estacionado a moto por volta das 7h próximo ao local de trabalho na Avenida Rio Branco e ao retornar às 11h40, não a localizou. De imediato, a mesma acionou a Polícia Militar que iniciou diligências nas imediações e ainda levantou imagens do local chegando assim ao autor que no período da manhã deixou um currículo na empresa em que a moto estava.



O indivíduo foi localizado perto de uma escola da cidade e recebeu voz de prisão em flagrante por furto. A moto estava estacionada próximo ao local em que ocorreu a abordagem do autor.



Segundo informou a Polícia Militar, o indivíduo durante a sua prisão confessou que iria trocar a moto por droga o objeto.

ORIENTAÇÃO

A PM orienta os motoristas para que ao se distanciarem dos veículos para compras, serviços e mesmo estando em casa, façam a retirada de chaves, capacete e outros pertences, o que visa dificultar que sejam levados por criminosos.

Também ressalta que em caso de furto ou roubo de veículos, o proprietário deve imediatamente ligar no 190 informando a situação.