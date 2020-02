Secretaria de Educação promove Planejamento Anual da Rede Municipal de Educação de Adamantina

Com o início do ano, a Secretaria de Educação do município de Adamantina iniciou os preparativos para o ano letivo, juntamente com as escolas municipais. Os encontros aconteceram em duas etapas, no dia 23/01 com a equipe das EMEIs Ciclo I (creche) e nos dias 28, 29 e 30/01 com as equipes das EMEIs Ciclo II (Pré-escola) e do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

Segundo Adriana Maria Muniz, Assessora Técnica Pedagógica, o objetivo dos encontros é capacitar as equipes da educação sobre os elementos básicos para as EMEIs ciclo I e ciclo II. “ Nesse encontro os profissionais receberam a formação de Consciência Fonológica e Alfabetização, ministrado pelas professoras Ana Queila Zanardo e Rosy Scalabrini com a participação da fonoaudióloga da rede Vanessa Paloni. Foram abordados assuntos como elementos básicos da Consciência Fonológica e de suas sub-habilidades, formas de aplicação através de músicas e de atividades lúdicas, pois na educação infantil as crianças devem estar inseridas em um ambiente alfabetizador através da brincadeiras e interações como prevê a BNCC – Base Nacional Comum Curricular – garantindo assim o estímulo necessário para a sua alfabetização no ensino fundamental”.

Já a equipe do Ensino Fundamental recebeu a formação “Ensino de escrita: mitos, desafios e possibilidades” conforme explica Maria Angélica Santos Feitoza, Assessora téc. Pedagógica. “O encontro foi ministrado pela professora Deise Morais. O objetivo da formação foi refletir sobre o ensino de escrita e sobre outros tópicos tão centrais para a organização das atividades escolares, BNCC, PPP, planos de ensino e de aula e etc, levando os professores a pensar meios de alfaletrar, de planejar melhor as aulas, tirar o planejamento do papel, ampliar as possibilidades do processo ensino aprendizagem de modo que seus alunos sejam senhores de seus projetos de dizer, exercendo o protagonismo de seu desenvolvimento integral”, conclui.

Para o Secretário de Educação, Osvaldo José, essa ação entre a Secretaria e as escolas, é de extrema importância para a educação das crianças de Adamantina. “Ambas as formações vieram de encontro com as necessidades da rede, contribuindo assim para o aperfeiçoamento das práticas docentes”, finaliza.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Jornalista Ludhmila Jorge