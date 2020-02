NARA HOSOUME: na semana do dermatologista, dicas de proteção e cuidados

Na quarta-feira (5), comemorou-se o Dia do Dermatologista e pensando na importância desta data, a Folha Regional traz no “Caderno Mais”, importantes dicas para os leitores com a renomada profissional Nara Hosoume, da Clínica Hosoume de Adamantina.

“Apesar de boa parte dos problemas de pele terem pouca gravidade, é necessária uma rotina de cuidados especiais como a limpeza e hidratação constante e o uso de produtos específicos, porém, em alguns casos a consulta em um dermatologista é indispensável”, destaca Nara.

A profissional destaca que alguns sinais são alarmantes como o surgimento repentino de pintas, feridas ou nódulos irregulares que não cicatrizam e formam crostas.

Estes podem ser alguns indícios de câncer de pele, o tipo mais frequente no Brasil, mas que registra um alto percentual de cura quando detectado e tratado precocemente. O diagnóstico é feito pelo dermatologista, por meio de exame clínico ou de uma dermatoscopia e, em alguns casos, de biópsia.

As consultas com dermatologista também devem ser realizadas em casos de acne frequente, alergias na pele, eczemas, intolerância a cosméticos, queda de cabelo localizada, alterações nas unhas, herpes e manchas cutâneas vermelhas, marrons ou brancas.

Além de recomendar a melhor forma de tratamento para os casos citados, o dermatologista pode informar o tipo de pele de cada pessoa e explicar os cuidados que devem ser adotados no dia a dia, como a limpeza correta, a hidratação e as maneiras de cuidar do excesso ou da falta de oleosidade, para assim mitigar ou sanar problemas de pele.

