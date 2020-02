Alunos de Medicina da UniFAI realizam estágio em Psiquiatria na cidade de Junqueirópolis

Dez alunos do 7º termo de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realizaram estágios observatórios de duas semanas na área de Psiquiatria no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) e no Núcleo de Urgência e Emergência Psiquiátrica (NUP) da Santa Casa do município de Junqueirópolis, sob supervisão da Profª Daniela de Oliveira Guidini.

“Foram duas semanas de estágios observatórios em ambulatório com atendimentos de rotina no CAPS I para psicóticos e neuróticos graves, onde atendemos uma média de 320 pacientes. Eles puderam acompanhar o atendimento e os procedimentos da equipe interdisciplinar, desde o momento que o paciente chega na triagem até os devidos encaminhamentos”, afirmou a docente.



Na Santa Casa de Junqueirópolis, conveniada com a UniFAI, o acompanhamento foi realizado nos quatro leitos psiquiátricos. “Ter esses leitos em hospital geral é hoje o caminho da reforma psiquiátrica. Os pacientes são encaminhados via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS). A prioridade é para os municípios ao redor, mas temos pacientes do estado inteiro. Os alunos acompanharam dessa forma observatória, por meio da visita aos pacientes internados dos leitos de urgência e emergência. O contato com a saúde mental, com a Medicina prática e com outros colegas e profissionais da área foi muito proveitoso”, ressaltou.

Este ano o estágio foi realizado por alunos da T3, que cursaram a disciplina teórica de Semiologia Psiquiátrica.

Por Priscila Caldeira – Fotografia: Arquivo Pessoal