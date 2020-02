Adamantina será sede da 20ª Olimpíada Esportiva Madre Clélia

Em comemoração ao seu 70º aniversário, o Colégio Madre Clélia Merloni, de Adamantina, sediará entre os dias 23 e 27 de novembro de 2020, a 20ª Olímpíada Esportiva Madre Clélia.



A competição será promovida pela Sagrado – Rede de Educação com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e contará com a participação das Unidades Educacionais da Rede Sagrado envolvendo aproximadamente 300 atletas, 13 unidades, 11 cidades e 5 estados (Adamantina SP, Araçatuba SP, Bauru SP, Birigui SP, Brasília DF, Castanhal PA, Espírito Santo do Pinhal SP, Marília SP, Palmas TO, Rio de Janeiro RJ e São Paulo SP).



A OEMC tem por finalidade, promover a integração, o intercâmbio, a confraternização, a amizade e o ideal olímpico entre os alunos atletas e professores técnicos das práticas esportivas; fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos e como possibilidade de identificação de talentos esportivos; contribuir para o desenvolvimento integral do educando como ser social, autônomo, democrático e participativo, estimulando o pleno exercício da cidadania e da solidariedade por meio do esporte e garantir o conhecimento do esporte, o desempenho técnico e o nível de competições entre as delegações inscritas.



A 20ª Olimpíada Esportiva Madre Clélia contará com as modalidades coletivas de: Basquetebol, Futsal, Voleibol e Handebol.



A Comissão Organizadora conta com a colaboração de toda comunidade escolar, inclusive, com o apoio e torcida dos cidadãos adamantinenses para a realização deste evento que movimentará a cidade.