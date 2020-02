Em uma hora, quase 30 motoristas foram multados por desrespeitar sinalização na Avenida Rio Branco

Segundo PM, eles desrespeitaram a nova sinalização em frente ao Rede Sete Supermercados

A Polícia Militar encaminhou à reportagem do portal Adamantina Net nesta segunda-feira (10), um levantamento realizado junto ao Departamento Municipal de Trânsito de Adamantina referente às autuações realizadas no trecho em frente ao Rede Sete Supermercados.

No local, foi instalada nova sinalização de trânsito com a implantação de “prismas” divisores de faixa de rolamento e pintura da lombofaixa de cruzamento da via, porém, os motoristas estariam desrespeitando as regras e fazendo a passagem sobre local não permitido no dispositivo de segurança.

O levantamento apontou que somente na sexta-feira (7), o Departamento de Trânsito aplicou um total de 27 multas por infrações cometidas por condutores naquele local em um período de uma hora.

Em conversa com a reportagem, a Polícia Militar alertou que os condutores que efetuarem manobras de forma irregular sobre o dispositivo de segurança (lombofaixa) estarão sujeitos à multas podendo ser enquadrados em diversos artigos do Código de Trânsito Brasileiro.

A foto enviada à reportagem do Adamantina Net, mostra um veículo Ford Del Rey realizando a manobra proibida sobre a lombofaixa.