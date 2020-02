Avenida Rio Branco defronte do Sete recebe novo obstáculo para evitar que veículos cruzem a via

Mais uma medida ‘drástica’ foi tomada pela Prefeitura de Adamantina com o intuito de evitar acidentes e também manobras arriscadas na Avenida Rio Branco defronte do Sete Supermercado: foi implantado nesta semana conjunto de obstáculos – tipo tachões – no meio da via para impedir que os motoristas cruzem no meio da avenida para entrarem ou ao saírem do estabelecimento.

O dispositivo de trânsito chama a atenção, tanto pela altura – já que mede cerca de 20 cm quanto – pelo cumprimento – uma vez que se estende por aproximadamente 30 metros da via. Por várias vezes que passou pelo local a reportagem do Folha Regional se deparou com motoristas parados no meio da Avenida, interrompendo o trafego, enquanto aguardava para fazer a conversão e acessar o supermercado.



Alguns, inclusive, ficavam esperando sobre a lombofaixa para virar. O que causava irritação nos outros condutores de veículos que precisam esperar para seguir trajeto porque travava o intenso fluxo, em especial nos horários de pico, e também impossibilitava a passagem de pedestres.

Antes, a Prefeitura já havia instalado tachões arredondados no mesmo trecho, porém, como eram baixos os motoristas passavam sobre e faziam a irregular manobra da mesma forma. Ato que chegava a arrancar tachões.

Agora, no entanto, com o obstáculo recém-implantado, aparentemente, a passagem ficou quase impossível devido à altura dos novos ‘tachões’.