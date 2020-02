Acidente em frente à Base da Polícia Rodoviária em Adamantina envolve dois veículos

Um senhor idoso que conduzia seu veículo, um Gol, com placas de Adamantina, pela SP-294, Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, perdeu o controle e se chocou contra um Ford Fiesta com placas de Osvaldo Cruz.

O acidente, uma colisão traseira, foi registrada na tarde desta segunda feira (10), bem em frente à Base da Polícia Rodoviária de Adamantina e deixou uma vítima, o idoso, levemente ferido, sendo socorrido com dores nas costas pela viatura de resgate do Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro da Santa Casa local.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o condutor do Gol se confundiu, perdeu a noção de distância do Fiesta que seguia à sua frente e acabou batendo na traseira do veículo. (Life FM)