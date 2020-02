Lar dos Velhos vai instalar sistema de produção de energia fotovoltaica com recursos do ‘Imposto de Renda do Bem’

Os representantes da Secretaria Municipal da Assistência Social de Adamantina, do Conselho Municipal do Idoso (CMI) e do Lar dos Velhos assinaram na tarde desta quinta-feira, 6, o termo aditivo n°. 01/2020 ao Termo de colaboração n°. 01/2019, que permite o repasse de recursos financeiros, obtidos através da Campanha Imposto de Renda do Bem, para serem investidos na instituição.

Com isso, o Lar dos Velhos vai receber R$ 44.328,27 (quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) que serão aplicados na instalação de sistema de produção de energia fotovoltaica, com 40 placas solares, visando à melhoria da qualidade de vida dos 48 idosos atendidos mensalmente, bem como minimizar as despesas financeiras da entidade.

Para receber os recursos, o Lar dos Velhos teve que apresentar um plano de trabalho explicando como irá aplicar o dinheiro, especificando e justificando cada detalhe, sempre priorizando a transparência na aplicação dos recursos.

Participaram da assinatura do Termo de Colaboração, a secretária municipal de assistência social, Andreia Ribeiro; o presidente da Comissão Municipal do Idoso, Wilson Hermenegildo; o presidente do Lar dos Velhos, Moacir Baraldi; a assistente social Maria Aparecida da Silva Lopes; a voluntária da campanha, Dra. Elza Yamashiro; e a funcionária municipal, Castorina de Souza.

(Assessoria de Imprensa/Imposto de Renda do Bem)