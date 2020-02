Homem fica ferido em capotamento

Um capotamento de veículo foi registrado na manhã desta quinta-feira (6) na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Martinópolis. O acidente resultou em uma vítima de natureza aparentemente leve.

O veículo, com placas de São José do Rio Preto (SP), transitava no sentido Indiana a Parapuã, quando no km 418, por motivos a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e capotou sobre a pista, imobilizando-se no acostamento.

Conforme a Polícia Rodoviária, o acidente resultou em uma vítima na natureza, aparentemente, leve.

Aos policiais, o condutor alegou que o pneu traseiro do lado direito estourou, momento em que perdeu o controle da direção e ocorreu a capotagem.

Foi realizado o teste do bafômetro no condutor, que indicou o resultado de 0,26 mg/l de álcool por litro de ar alveolar. Ele deve ser autuado por dirigir embriagado e ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

O trânsito não foi prejudicado. (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente / FOTOS: Polícia Rodoviária)