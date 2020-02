Campeonato Varzeano de Futebol de Adamantina terá participação de 10 equipes

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina realizou ontem (4), o congresso técnico do Campeonato Amador Varzeano de Futebol de Campo.

A competição terá a participação de 10 equipes com a participação de atletas do município de Adamantina.

Os jogos serão realizados de terças e quintas no período noturno no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo com abertura no dia 11 de fevereiro a parti das 19h00

A reunião com os dirigentes das equipes definiu a data de início da competição, forma de disputa, sorteio dos grupos, regulamento.

As equipes foram divididas em dois grupos (A) Parque Iguaçu, Betão FC, Zona Sul/Bar do Taia, Vila Freitas, Chille/Eletrônica Pigaris, grupo (B) Várzeas, San Remo, Bodão FC, Vila Nova/Cido Ferramentas e Portuguesa.

No dia 11 de fevereiro na terça-feira a partir da 19h00 a equipe do Betão FC enfrenta Vila Freitas e na outra partida San Remo joga com o Vila Nova/Cido Ferramentas.

No dia 13 de fevereiro na quinta-feira a partir da 19h00 a equipe do Parque Iguaçu enfrenta Chille/Eletrônica Pigaris e na outra partida Os Várzeas joga com o Portuguesa

As equipes se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos em único turno classificando-se as quatro melhores pontuadas para próxima fase.

A competições sempre fez parte do calendário esportivo da SELAR e nos últimos anos não foi possível a realização devido a interdição do Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo em 2013 devido à falta de equipamentos de segurança e adequações exigidas pelo ministério público e corpo de bombeiros

As equipes participantes são: San Remo, Vila Nova, Portuguesa, Betão FC, Bodão FC, Parque Iguaçu, Os Várzeas, Vila Freitas, Chille FC e Zona Sul/Jardim Brasil

A competição será realizada pela Secretaria Municipal de Esportes doMunicípio e Prefeitura Municipal.