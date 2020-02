Adamantina deve receber Circuito Sesc de Artes no mês de maio

O Circuito Sesc de Artes estará novamente em Adamantina no mês de maio. O tradicional roteiro cultural marca novamente presença na cidade devido parceria do Sesc (Serviço Social do Comércio), Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista) e Prefeitura.

Na última semana, o presidente do Sincomercio local e conselheiro do Sesc, Sérgio Vanderlei, e a secretária de Cultura de Adamantina, Claudia Conrad, se reuniram com a equipe do Circuito para iniciar as tratativas do evento.



O objetivo da parceria é democratizar o acesso à cultura, trazendo diversas atividades artísticas. “É uma programação diversa e provocativa, que estimula ideias e formas de sentir e pensar. Serão praticamente cinco horas de atividades sequenciais e gratuitas, destinadas a toda família”, pontua Sérgio Vanderlei.

A programação do evento ainda será divulgada. Porém, como ocorre tradicionalmente, Adamantina deve receber espetáculos de circo, dança, música e teatro, exibição de filmes, e oficinas de literatura, artes visuais e tecnologias e artes.

Há aproximadamente 13 anos, a cidade vem sendo beneficiada com ações do Sesc graças à presença do Sincomercio Nova Alta Paulista e de parceria com a Prefeitura. São mais 30 ações realizadas na cidade devido a atuação do Sindicato Patronal do Comércio Varejista, possibilitando intervenções nas áreas culturais, esportivas e sociais.

Sincomércio de Adamantina