Projeto ASA recebe doação de equipamentos do Rotary Club

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – PROJETO ASA foi contemplado com a doação um fogão industrial, uma geladeira e um bebedouro, realizada pelo Rotary Club. A entrega oficial foi realizada na terça-feira (28), e contou com a presença do Prefeito do Município de Adamantina; a Secretária de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro; Diretora de Ação Social, Franciele Peron Guarino; Governador Distrital do Rotary Club, Marcos Antônio Carchedi; Presidente do Rotary Club Adamantina, Paul Bruning; e também estiveram presentes demais companheiros rotaryanos, funcionários e atendidos da Instituição.

A Secretaria de Assistência Social ressalta a importância dos itens doados, visto que ao todo o SCFV- Projeto ASA atende atualmente 120 crianças e adolescentes de 04 a 14 anos no contra turno escolar sendo oferecidas para cada turno duas refeições (café da manhã e Almoço – turma da manhã/almoço e café da tarde – Turma da Tarde).



O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). Oferece atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. Tem como objetivo garantir aquisições progressivas aos seus participantes, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias, prevenir a ocorrência de situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertencimento e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária.

