Construções das 99 casas populares têm previsão de entrega só para abril

A construção das 99 casas populares na Cidade Joia – 54 próximas ao Mário Covas que correspondem ao Conjunto Adamantina N e 45 no Parque Itamarati pertencentes ao Conjunto Adamantina O – já ultrapassou todos os prazos estabelecidos.

A última data anunciada pelo Governo Federal para a entrega das moradias, segundo o Portal Siga Mais, seria justamente no mês de janeiro, que já terminou e as obras ainda nem foram concluídas.



O Adamantina N que está orçada em R$ 5.374.962,90, a construção teve início no dia 22 de maio de 2018 e a placa do canteiro de obras diz que seria finalizada no dia 22 de agosto de 2019, portanto, há cinco meses. Já no Adamantina, viabilizado com recurso de R$ 4.499.166,37, o atraso é ainda maior, uma vez que a placa oficial da obra informa que a construção começou em 7 de fevereiro de 2018 e seria terminada no dia 7 de maio do ano passado, ou seja, oito meses atrás.

Outro prazo que vale ser destacado é a data do sorteio das unidades, feito pelo Governo do Estado por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em abril do ano passado, portanto, nove meses já se passaram. De acordo com informação divulgada no último dia 23 de janeiro pelo Diário do Oeste, o Ministério do Desenvolvimento Regional prevê que as 99 casas populares devem ser entregues só no mês de abril deste ano, mas a data oficial da entrega ainda será definida apenas depois que as moradias estiverem concluídas, conforme definição da Caixa Econômica Federal.