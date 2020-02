Escola Hellen Keller passa a oferecer ensino em tempo integral a partir desta segunda-feira

O Ano Letivo de 2020 tem início nesta segunda-feira (3 de fevereiro). E a Educação Estadual em Adamantina apresentará uma inovação já implantada em centenas de unidades do Estado: o funcionamento do PEI (Programa de Ensino Integral) na EE Helen Keller.

Os alunos selecionados para o novo modelo de educação na escola adamantinense estudarão das 7h às 16h, aliarão o Ensino Médio à experiências técnicas por meio de disciplinas extras, oficinas e projetos.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, no PEI, ou o Novo Modelo de Escola de Tempo Integral, a jornada dos estudantes é de até nove horas e meia, incluindo três refeições diárias. Na matriz curricular, os alunos têm orientação de estudos, preparação para o mundo do trabalho e auxílio na elaboração de um projeto de vida. Além das disciplinas obrigatórias, eles contam também com disciplinas eletivas, que são escolhidas de acordo com seu objetivo.



Os professores do PEI atuam em regime de dedicação exclusiva e, para isso, recebem gratificação de 75% em seu salário, inclusive sobre o que foi incorporado durante sua carreira.

Até 2019 a Diretoria de Ensino – Região de Adamantina contava com quatro escolas de Ensino Integral. A partir de 2020, com a inclusão também do Helen Keller, outras quatro também passarão a oferecer. O que totalizará sob a jurisdição da DE, oito unidades com o PEI implantado.

“O Programa de Ensino Integral é inovador. Ele tem todas as disciplinas da base nacional comum como as escolas regulares, mas traz outras disciplinas que envolvem todo o ensinamento nas áreas que trazem aulas de projeto de vida, eletivas que optam por temáticas, protagonismo (juvenil), entre outras”, enfatizou a dirigente regional de ensino Irmes Mattara.