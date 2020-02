Câmara inicia sessões ordinárias do último ano do mandato 2017/2020

Nesta segunda-feira (3) a Câmara Municipal volta a receber as sessões ordinárias, a partir das 20h, com entrada aberta à população.

Na oportunidade, o Poder Legislativo iniciará os trabalhos no plenário José Ikeda referentes ao último ano do mandato 2017/2020. Este ano também marcará o final da presidência de Eder Ruete. Existe expectativa para ver como será a atuação dos vereadores em 2020, principalmente referente ao relacionamento com o Poder Executivo, devido às Eleições Municipais marcadas para o mês de outubro.

O Legislativo de Adamantina é composto por nove edis, sendo cinco eleitos pelo DEM (Democratas), dois pelo PV (Partido Verde), um pelo PODE (Podemos) e um pelo PR (Partido da República). Há projeções de que pelo menos quatro vagas podem ser “abertas” para o próximo mandato, tendo em vista as articulações de vereadores para assumirem candidaturas a prefeito ou vice no pleito deste ano.