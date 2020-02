Acidente entre carro e caminhonete deixa duas pessoas feridas

O acidente entre um veículo Nissan Sentra com placas de Herculândia e uma caminhonete S-10 com placas de Presidente Prudente resultou em dois feridos na tarde desta segunda-feira (3) em Martinópolis.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o fato ocorreu na SP-425 (Rodovia Assis Chateaubriand) em frente ao Posto Guanabara.



Ambos os veículos envolvidos estavam apenas com os condutores a bordo no momento do acidente.



O condutor do Nissan foi socorrido pelos Bombeiros e levado pela Unidade de Resgate, já o motorista da caminhonete, também recebeu atendimento e foi encaminhado pela ambulância, ambos para a Santa Casa de Martinópolis.



Até o momento da postagem desta reportagem não havia sido divulgado o estado de saúde das vítimas.

FOTOS: Fatos e Fotos/Martinópolis