Abertura da Copa Unipedras/UniFAI de Futsal é nesta segunda-feira com três partidas

Tem início nesta segunda-feira (3) a disputadíssima Copa Unipedras/UniFAI de Futsal – categoria Aberto, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação. E nesta 14ª edição, 12 times com atletas de 14 cidades buscarão o título. Assim como todos os anos, os jogos serão realizados no Ginásio de Esportes “Paulo Camargo”.



A tabela da competição traz três jogos de abertura nesta segunda-feira, a partir das 19h30: Pedalada Futsal x Vila Nova R2 Segurança/Dela Conviniência; em seguida, Amigos do Grilo Carrapicho Futsal x Palacio do Sorvete/ Lucélia Julio Trofeus; e para fechar a rodada, Republicanos/UniFAI x Caveirão/Iacri. As partidas votam a ser disputadas na quarta-feira (5), também a partir das 19h30: Submarino/Paulo Cabeleireiro x Quaiados/Itamar Eletricista; depois, C. das Ferramentas x Parque Iguacu; e Guarani Capaz x Adriano Encanador/Amizade.

Na sexta-feira (7), também haverá três jogos, com início às 19h30: Quaiados x Amigos do Grilo; P. Iguacú x Pedalada Futsal; Caveirão x Guarani Capaz.

A Copa é uma das principais competições de Adamantina e região.