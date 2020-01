14ª Copa Unipedras/UniFAI de Futsal começa na segunda-feira com 12 equipes

Principal torneio de futsal de Adamantina, a 14ª edição da Copa Unipedras/UniFAI tem início marcado para o próximo dia 3 de fevereiro.

A competição contará com a participação de 12 equipes.

A Copa é organizada pela Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina), por meio do secretário Ronaldo Dutra, o Tuiuiú, e diretor Luciano Netto e pela empresa Unipedras, sob comando de Dirceu Xavier.

No congresso técnico, realizado no último dia 13, houve a divisão de três grupos com quatro equipes. Os dois times melhores pontuados serão classificados para a etapa seguinte, além das duas equipes melhores colocadas na terceira posição, na fase de grupos.

A Copa Unipedras de Futsal inicia em uma segunda-feira, dia 3, com a realização de três jogos a partir das 19h30, no ginásio de esportes Paulo Camargo.CONFIRA A

TABELA DE JOGOS

1ª rodada – 3 de fevereiro

19h30 – Pedalada Futsal x Vila Nova/Della Conveniência/R2 Equipamentos de Segurança/Emporium da Pizza /Dental Laboratório Osvaldo Cruz/Mineiro Veículos

20h30 – Amigos do Grillo e Carrapicho Futsal x Palácio do Sorvetes Lucélia/Julio Troféus

21h00 – Republicanos Futsal/UniFAI x Caveirão Futsal Iacri

2ª rodada – 5 de fevereiro

19h30 – Submarino/Paulo Cabeleireiro x Os Quaiados/Itamar Eletricista

20h30 – Casa das Ferramentas/Proeste Chevrolet/Paulista Veículos/LRG Construtora x Parque Iguaçu Futsal

21h00 – Guarani/Capaz x Adriano Encanador/Amizade Futsal

GRUPO A

Casas das Ferramentas/Proeste Chevrolet/Paulista Veículos /LRG Construtora, Parque Iguaçu Futsal, Pedalada Futsal e Vila Nova/ Cido Ferramentas /Emporium da Pizza/Della Conveniência/Mineiro Veículos/R2 Equipamentos de Segurança/Dental Laboratório Osvaldo Cruz

GRUPO B

Palácio do Sorvete Lucélia/Julio Troféus, Submarino/Paulo Cabeleireiro, Republicanos/UniFAI, Os Quaiados E.C./Itamar Eletricista e Amigos do Crillo e Carrapicho Futsal

GRUPO C

Republicanos Futsal/Barão Hamburgueria/Marquezim Veiculos, Guarani/Capaz, Caveirão Futsal Iacri e Adriano Encanador/Amizade Futsal

-A equipe da Casa das Ferramentas atual campeão da competição.