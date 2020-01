TÍTULO DE ELEITOR: Um total de 5.550 pessoas não fizeram o cadastramento biométrico em Adamantina

O cadastramento biométrico obrigatório de 2019, que encerrou em 19 de dezembro apesar da grande divulgação em todos os meios de comunicação ainda ficou muita gente sem regularizar o seu título de eleitor.

De acordo com informações obtidas junto ao Cartório Eleitoral após o encerramento do prazo do cadastramento biométrico, em Adamantina um total de 5.550 pessoas ficaram sem regularizar o título de eleitor. Até 6 de maio, o cartório eleitoral de Adamantina estará fazendo a regularização dos eleitores que não fizeram o cadastro biométrico e, por isso, perderam o título de eleitor.



Para regularizar o seu título, o eleitor deve ir ao cartório eleitoral com um documento com foto e comprovante de residência, das 12h às 17h. O eleitor vai retirar uma senha e será atendido ou, se preferir, poderá agendar atendimento acessando o site do Tribunal Regional Eleitoral.

O eleitor recebe o título na hora, mas sua reativação ocorre depois cerca de 15 dias, após ser validado no sistema da Justiça Eleitoral.

O cancelamento do título pode acarretar uma série de problemas. A pessoa fica, por exemplo, impedida de obter passaporte e carteira de identidade, de receber salário de função ou emprego público e/ ou de participar de concorrência pública ou administrativa estatal. Fica ainda impossibilitado de obter empréstimos em instituições públicas, de se matricular em instituições de ensino e de ser nomeado em concurso público. Quem tem 70 anos ou mais de idade não precisa fazer o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral, a não ser que queira continuar votando.