Filho é preso e confessa envolvimento nos assassinatos de vereador e esposa em Santo Expedito

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira (29) um homem suspeito de envolvimento nos assassinatos do ex-prefeito e vereador de Santo Expedito, Valfrido Cauneto (PP) e da esposa dele, Maria Vanda Bernardelli Cauneto. O suspeito preso é o filho mais novo do casal e confirmou a participação no crime.

O casal foi morto a tiros na propriedade rural da família, em Santo Expedito, na última quinta-feira (23).

O filho mais velho do casal encontrou o pai, de 76 anos, e a mãe, de 68 anos, já sem vida, por volta das 4h30, quando chegou para ajudar na ordenha de vacas na propriedade rural da família.

Cinco disparos atingiram as vítimas, conforme informou à polícia o Instituto Médio Legal (IML).

Localizada caída na porta do quarto, a mulher apresentava três ferimentos à bala – 1 na perna, 1 no olho e 1 no peito (que transfixou às costas) – e o homem, encontrado entre a cama e um guarda-roupas, duas lesões – 1 na cabeça e 1 na axila, conforme contou o delegado Mateus Nagano da Silva, responsável pelas investigações.

A porta dos fundos da casa estava aberta, sem sinais de arrombamento.

Conforme a Polícia Civil, o local era cercado por câmeras externas, mas a central com as imagens do circuito de segurança foi levada por quem cometeu o crime. (G1 Presidente Prudente)