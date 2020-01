EC San Remo é campeão mais uma vez do Torneio da Vila Freitas

Após mostrar superioridade nas três fases eliminatórias e conquistar vitórias com placares folgados, a equipe do EC San Remo derrotou o PSG do Jardim Primavera na grande final por 5 a 0 e conquistou o título de bi-campeão na 21ª edição do Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas – que leva os nomes dos saudosos “João e Reginaldo Lino” –, disputada neste domingo (26), na praça de esportes do bairro.

Esta foi a 5ª final seguida do time na competição, tendo sido campeão em quatro.

No 3º lugar ficou Os Quaiados. E em 4º o Real Galáticos.

O San Remo teve ainda o artilheiro do Torneio, Marcinho Bela Vista, e o goleiro menos vazado, Chicão.



A competição reuniu de 16 equipes de Adamantina. E mais uma vez alcançou o sucesso de público e organização, sendo considerado pelos dirigentes dos times durante a entrega da premiação como o melhor Torneio da Cidade Joia.

A Diretoria de Esportes da Associação de Moradores da Vila Freitas agradeceu aos participantes. “Muito obrigado a todos aqueles que nos ajudaram a fazer novamente um grande evento, tanto aqueles que trabalharam na organização quanto patrocinadores, colaboradores, esportistas e em especial as equipes que confiaram mais uma vez no nosso Torneio. Estão todos de parabéns”, disse Gilson Bia.