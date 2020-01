Vítima grave em atropelamento em Adamantina acorda do coma e escreve “mãe” na mão do pai

Após quase quatro dias em estado grave e internada sob cuidados médicos em Marília, a jovem adamantinense Bianca Santana acordou do coma nesta terça-feira (28) e deixou um recado carinhoso e emocionante para a mãe.



A informação circula nas redes sociais desde o início da tarde e foi postada no perfil de uma tia da jovem.



No “post”, a tia inicia trazendo a boa notícia de que a sobrinha acordou do coma.



“Gente vim trazer boas notícias… A Bianca acordou, sorriu, escreveu Mãe na mão do pai, o nosso milagre está acontecendo, o poder da oração, não tem explicação… ela ainda precisa de cuidados, mas vem melhorando a cada dia. Obrigada a todos de todo coração, e continue as orações!!!”



Ela encerra a postagem com “#ForçaBianca”.



Junto com a informação, foi anexada uma foto da mão do pai onde é retratada a palavra “mãe” escrita pela jovem como uma expressão de carinho pela mesma.

UNIÃO E ORAÇÕES



Desde o trágico acidente, dezenas de pessoas de várias religiões e credos, têm organizado a celebração de terços, correntes de orações e outras manifestações religiosas em favor da recuperação de Bianca.



Uma delas ocorreu na noite desta segunda-feira (27), quando uma multidão de pessoas se reuniu aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida instalada no trevo de Adamantina e mais uma vez, clamaram a intercessão da Santa.



