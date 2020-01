DR. TAIRO HOSOUME: “Cuidados simples podem evitar catarata”

Uma doença que ano a ano afeta cada vez mais homens e mulheres em idades diversas, a catarata, “pode sim ser evitada ou retardada com cuidados simples e que estão ao alcance de todos”, afirma o renomado médico oftalmologista adamantinense, Dr. Tairo Hosoume.

O profissional destaca que os principais sinais da catarata são a troca frequente dos óculos, o ofuscamento em locais ensolarados e no trânsito, enxergar círculos brilhantes ao redor da luz, perda da cisão de contraste e necessidade de iluminação para ler, entre outros.

“Como acontece na maioria das doenças oculares, as alterações visuais são progressivas e passam despercebidas na fase inicial”, destaca Tairo.

Apesar da cirurgia ser o único tratamento eficaz para a catarata, feita com anestesia local e que resulta na substituição do cristalino opaco pelo implante de uma lente intraocular injetada no olho através de um corte milimétrico na borda do íris, porção colorida do olho, há sim prevenções que podem ser aplicadas para evitar ou retardar a doença.

Entre os procedimentos que devem ser adotados estão:

Durante o dia, usar óculos com lentes que filtrem 100% da radiação UV (ultravioleta) nas atividades externas, já que a falta de proteção solar aumenta em 60% o risco de catarata.

Dormir de 6 a 8 horas/dia.

Controlar a glicemia, uma vez que o diabetes dobra o risco da doença.

Evitar excesso de sal na dieta e o tabagismo e outras ações podem resultar em uma visão mais saudável por muito mais tempo.

CIRURGIA

Dr. Tairo é especialista em cirurgia de catarata e já realizou milhares de procedimentos, fazendo com que pessoas da região, Estado e de outros cantos do Brasil pudessem voltar a ter uma visão normal através do procedimento.

O cirurgião oftalmologista atende na Clínica Hosoume, localizada na Rua Euclides da Cunha, 333 no centro de Adamantina.

