Vereador aponta supostas falhas na construção das casas populares no Itamarati, mas construtora contesta

Uma espécie de denúncia foi feita pelo vereador Alcio Ikeda nesta semana, após vistoriar casas do Conjunto Habitacional Adamantina, compostos por 45 unidades anexas ao Parque Itamarati. Por meio de suas redes sociais, divulgou imagens e relatou pontos em aparente desconformidade. O que teve grande repercussão.

Na descrição dos problemas encontrados, o legislador relatou ter confirmado as reclamações recebidas por denúncia, inclusive a existência de imóveis com as portas abertas, vazamentos e infiltrações. A atitude de Alcio resultou no convite feito pela empresa ECG Engenharia, que recebeu no empreendimento o grupo de cinco vereadores na manhã de quinta-feira (23) – integrantes da Comissão Permanente de Obras, Serviços Púbicos e Meio Ambiente e da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal – e detalhou sobre os questionamentos levantados na publicação virtual. Como divulgado pelo Portal Siga Mais, ao percorrer as moradias e constatarem as edificações em estágio final de conclusão e as obras de infraestrutura urbana, a porta voz da empreiteira disse que os vazamentos e infiltrações pontuais já havia sido identificados em alguns imóveis, e são decorrentes de duas hipóteses, o que depende das características visualizadas: podem ter origem no dispositivo de aquecimento solar de água, em conexões na tubulação da rede de água e até mesmo em telhas porventura quebradas ou sem o devido encaixe.



Foi detalhado ainda que o procedimento faz parte da etapa de verificação das instalações, dentro de um amplo checklist que envolve itens como redes de água, torneiras, válvulas sanitárias, iluminação, funcionamento de portas e janelas, entre outros aspectos, o que permite corrigir eventuais falhas e promover as decidas correções para a entrega dos imóveis em total conformidade.

Também conforme a matéria, a representante da construtora destacou que os imóveis ainda não estão 100% concluídos, e somente depois de realizada toda essa etapa de verificação, e constatada a conformidade, é acionada a área de engenharia da Caixa Federal que faz a vistoria e declara o imóvel apto.

Depois disso, há ainda a verificação final feita pelo futuro morador do imóvel. Ele terá 30 dias após receber as chaves para apontar eventuais problemas, que porventura serão reparados pela construtora. “Não há qualquer problema estrutural que comprometa a qualidade da obra e a segurança das edificações, que seguem projeto de engenharia e padrões construtivos certificados”, acrescentou a porta-voz.

A entrega das casas aos contemplados e o sorteio das chaves aos moradores, não tem data definida porque ainda depende de trâmites burocráticos da Caixa Econômica Federal.