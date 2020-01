Empresário é detido por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante em Adamantina

Um empresário de 54 anos foi preso na noite deste domingo (26) pela Polícia Militar Rodoviária após um revólver e munições serem localizados durante uma abordagem, em Adamantina. Além disso, o indivíduo conduzia o veículo sob efeito de álcool.

Durante fiscalização em frente à Base Operacional de Adamantina, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), o Policiamento Rodoviário abordou o veículo, com placas de Bastos (SP), que transitava no sentido interior-capital.

Ao serem abordados, o condutor e passageiros demoraram a abrir os vidros das janelas das portas e, imediatamente, a equipe policial solicitou que todos desembarcarem do veículo. Foram realizadas buscas pessoal e veicular, que resultaram na localização de um revólver de calibre 38 entre os bancos dianteiros (próximo ao câmbio).



A arma de fogo estava municiada com cinco munições intactas, também de calibre 38. Também foram encontradas duas cápsulas sobressalentes intactas em um coldre de couro.

Questionado, o condutor do carro assumiu a propriedade do revólver e informou que o comprou há dois anos, no estado do Rio Grande do Sul (RS), pelo valor de R$ 800, “para a sua segurança”.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foi ratificada a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e arbitrada a fiança no valor de R$ 1.039. A quantia foi paga e o empresário responderá o processo em liberdade.

Conforme a polícia, o homem também foi autuado por dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele realizou o teste do bafômetro, que resultou numa concentração de 0,24 miligramas de álcool por litro de ar (mg/L).

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do empresário, morador em Bastos (SP), foi recolhida e o veículo liberado para outro condutor devidamente habilitado e em condições plenas de condução.

