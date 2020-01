CIS está em pleno funcionamento e já prestou 3.200 atendimentos

O CIS (Centro Integrado de Saúde) pode ser considerado a maior conquista voltada ao atendimento diário da população dos últimos anos no município. E a certeza que leva a essa definição é comprovada pelos expressivos números atingidos com pouco mais de 60 dias de funcionamento.

Com base nos números passados na quarta-feira (22) pela Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos dois meses foram realizados no CIS nada menos que 3.249 atendimentos – em novembro 822, em dezembro 1.458 e em janeiro 969 –, além de quase 5.000 procedimentos médicos – 1.228 em novembro, 2.118 em dezembro e 1.593 em janeiro.



Com uma ampla e moderna estrutura física e corpo clínico altamente capacitado, a Prefeitura em parceria com a UniFAI oferece no Centro Integrado de Saúde serviços nas seguintes especialidades: oftalmologia, reumatologia, cardiologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia, ortopedia, gastrenterologia ginecologia, obstetrícia, ultrassonografia, psiquiatria, otorrinolaringologia, pneumologia e infectologia.

Mas para ser atendido no CIS, o paciente deve passar inicialmente por um médico nas unidades de saúde do município e, posteriormente, agendar o atendimento com data e hora marcadas.

A utilização do prédio construído pelo Governo Federal para abrigar uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) foi viabilizada após dedicado trabalho do prefeito Márcio Cardim e do deputado Enrico Misasi junto a União.

Somados aos investimentos feitos e avanços alcançados ao longo dos três últimos anos, a projeção dos serviços de atendimento e procedimentos do CIS agregará sobremaneira na busca da Administração Municipal em transformar Adamantina referência regional na área da Saúde.