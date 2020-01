Ex-zagueiro Edu Dracena lamenta a morte de Bassan, técnico com quem treinou na infância

– Fiquei muito triste com a notícia. Bassan é uma lenda do futsal da Alta Paulista e com certeza vai deixar muita saudade. Gostaria de deixar meu conforto para a família, e que Deus ampare eles.

– Minha ligação com Bassan foi no início, quando tinha cinco anos, e meu pai me levou para jogar salão com ele – disse Edu Dracena, que está concentrado com o Palmeiras para o clássico neste domingo (26) contra o São Paulo, pelo Paulistão, em Araraquara.

Ainda não foi divulgada oficialmente a causa da morte de Bassan, que estava internado e chegou a passar pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Currículo da “lenda”

Bassan jogou por equipes do interior de São Paulo, como o Guarani de Adamantina, e até no Banfield (da Argentina), entre meados das décadas de 1950 e 1970.