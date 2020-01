Obras de vestiário e banheiros têm nova empresa licitada, e ao final custará mais de R$ 450 mil

Com a autorização emitida pela CEF (Caixa Econômica Federal) no mês passado (dezembro de 2019), a Prefeitura de Adamantina realizou o novo processo licitatório para a retomada e conclusão das construções do vestiário no campo do Jardim Adamantina e dos banheiros no Parque Caldeiras.

A empresa vencedora foi a Construlix Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda., de Adamantina, que assumirá as obras que estão paradas há dois anos por 241.505,82. Se somados os valores já nesses locais com as duas empresas que não cumpriram os respetivos contratos, as construções custarão ao final mais de R$ 450 mil, conforme reprogramação feita pela CEF e divulgada pela Prefeitura. Se comparado com o valor inicial contratado para o início da construção, quando foi orçada em pouco mais de R$ 346 mil, existirá uma diferença de nada menos que R$ 103 mil para ser concluída.

Mas essa reprogramação era necessária em razão da expressiva defasagem dos valores do material e da mão de obra projetados quando a obra começou. A expectativa é que as construções sejam reiniciadas nos próximos dias pela nova empresa executora.