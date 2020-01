Missa abre comemoração dos 70 anos da Paróquia Santo Antônio neste sábado, dia do aniversário

Exatamente neste sábado (25) a da Paróquia Santo Antônio de Pádua completa 70 anos de sua instalação em Adamantina. E para marcar mais este Jubileu da Matriz, como é chamada pela comunidade católica, uma programação festiva que terá início justamente na data histórica.

Segundo informações da Pastoral da Comunicação, o primeiro evento comemorativo será a missa marcada para este sábado. A Celebração Eucarística será presidida pelo bispo emérito da Diocese de Marília, Dom Osvaldo Giuntini, às 19h.

Uma logo comemorativa também foi desenvolvida para a data especial, formada pelo número alusivo ao tempo de atuação na comunidade adamantinense, foto da Matriz de Santo Antônio – um marco arquitetônico de Adamantina, já que foi elaborado pelo mesmo arquiteto da Basílica de Aparecida – e as datas de fundação (1950) e de celebração (2020 – ano que a Paróquia comemora a sétima década). As cores utilizadas são tons de dourado, que remetem também as tonalidades utilizadas na fachada da Igreja Matriz.

O padre Rui Rodrigues da Silva destaca que será iniciado um período de comemorações, para isso, é preciso louvar e agradecer a Deus por todos aqueles que nos antecederam, religiosos e leigos, que incansavelmente seguiram o padroeiro, Santo Antônio. “A palavra é viva quando são obras que falam. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras”. Ainda segundo o pároco, as obras mostram “a importância de cada fiel para construção deste Reino de Deus, que há 70 anos vive os ensinamentos de Jesus Cristo. Hoje, também louvamos e agradecemos aos irmãos e irmãs que tornam essa Comunidade, mesmo com suas imperfeições, não apenas uma igreja física, mas viva, que é sal da terra e Luz do mundo.”

Durante todo o primeiro semestre haverá momentos que recordarão a história da Paróquia e, segundo Rui, nos proporcionarão ficar mais próximos de Deus. “Então todos os católicos de nossa comunidade estão convidados a partir deste momento especial”.

Uma comissão, formada por fiéis atuantes há anos na Santo Antônio, foi definida para organizar a programação especial centrada na evangelização e resgate da história da Matriz.