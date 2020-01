Imóvel das torres de telefonia está tomado por mato alto e gera reclamações

Mais uma vez a situação do imóvel que abriga as torres de telefonia antes pertencente à Telesp e Telefônica – vira motivo de preocupação e reclamações dos vizinhos, assim se torna tema de matéria do Folha Regional. Afinal de contas é impossível passar pela esquina da Rua Rui Barbosa com a Alameda Santa Cruz e não se surpreender com o mato no local.

Como das outras vezes, a cena chama ainda mais atenção porque vizinho ao local ficam o conjunto dos órgãos policiais – 1º Distrito, DISE (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes), Cadeia Pública de Adamantina, Plantão de Polícia e DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) –, além de comércios, como peixaria e uma das panificadoras mais frequentadas da cidade. Sem contar, claro, as residências.

Se não bastasse o estado de abandono no interior do terreno, o mato invade também a calçada.

Portanto, a necessidade de limpeza do imóvel é visível e urgente.