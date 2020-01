PSF do Jardim Brasil tem previsão de inauguração em março, segundo Planejamento e Saúde

A construção do PSF (Posto de saúde da Família) no jardim Brasil está na fase final de execução, sendo feita a parte de acabamento, conforme informação passada esta semana pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Na entrevista concedida na segunda-feira (13), o secretário municipal de Saúde, Gustavo Tanigushi Rufino, revelou a nova previsão de inauguração da unidade. “A projeção é março deste ano. Uma notícia que nos deixa muito contentes, porque se trata de um posto de saúde que está sendo aguardado pela população daquele bairro”.

A obra foi assumida pela empresa TN OKA Tecnologia e Construções Ltda. de Penápolis, vencedora do processo licitatório e que reiniciou os serviços no final de 2018, após sete anos de paralisação da construção. O contrato assinado entre o Município e a empreiteira no valor de R$ 314.726,61 prevê que deste montante o Município arque com R$ 245.166,69 de recursos próprios, ou seja, quase o dobro dos R$ 141.601,52 que restaram do recurso federal destinado nove anos atrás para a obra.

“Inicialmente, aquela unidade atenderá apenas os moradores do próprio Jardim Brasil e parte do Parque Itamarati, onde abrange a ESF (Estratégia em Saúde da Família) designada para aquela área do município”, explicou o secretário.

Hoje a população do Jardim Brasil é atendida pelo PAS II (Posto Atendimento em Saúde), localizado na Vila Jardim, defronte da Igreja Nossa Senhora de Aparecida e próximo ao Recinto Poliesportivo.