O Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina vem recebendo várias melhorias para a realização da 14º edição da Copa Unipedras/UNIFAI de Futsal que terá inicio no dia 3 de fevereiro com a participação de 12 equipes de Adamantina e região.

O piso da quadra recebeu nova pintura com objetivo de melhorar a aderência para os praticantes da modalidades oficiais, além disso, lâmpadas de LED foram instaladas para melhorar iluminação no interior do ginásio.