Guarani Fratellos Adamantina é campeão da 1ª Copa Mercosul de Futebol

Foi realizada entre os dias 11 a 19 de janeiro, na cidade de Piacatu, a 1ª Copa Mercosul de Futebol – categorias de base. Cerca de 60 equipes de vários estados brasileiros e também de outros países, como Paraguai e Chile, disputaram a competição, divididas nas categorias Sub-13, Sub-15 e sub-17.

Adamantina foi representada pela equipe do Projeto Social Guarani, mantido pela Instituição Capaz em parceira com a Fratellos Sports, com uma delegação de 70 pessoas, entre atletas e comissão técnica.

Na categoria sub-15 o título foi trazido para Adamantina pelo Guarani Fratellos ao derrotar por 3 a 1 na final nada menos que o E. C. Noroeste de Bauru. A campanha teve 5 jogos, 4 vitorias e apenas 1 derrota, 15 gols marcados e somente 4 sofridos. Além de sagra-se campeã, a equipe adamantinense teve também o melhor goleiro da competição, o atleta José Luan.

As categorias sub-13 e sub-17, no entanto, foram eliminadas ainda na 1ª fase da Copa.

A comissão técnica do Guarani Fratellos foi composta por Alex Fratellos, Felipe Furlan, Vitor Canovas, Clever, Everton, e Fabricio Miranda.

Este é o 4º título consecutivo do projeto, uma vez que já havia sido campeão em Estrela D’Oeste e Avanhandava (em janeiro de 2019), e campeão em Iepê (em dezembro de 2019).

Alex Fratellos lidera a comissão técnica

Agora a delegação se prepara para embarcar no próximo dia 25 para a disputa da Copa Sul-Americana, em Inúbia Paulista e Osvaldo Cruz, com a categoria sub-11.

Matrículas e rematrículas

Interessados em participar do Projeto Social do Guarani Capaz, gratuito, com idade entre 8 a 18 anos, bastam comparecer com o pai ou responsável na sede da Capaz, localizada na Avenida Santo Antônio, nº 776 – centro, e levar documento RG. Mais informações pelo telefone (18) 3522 3899. (Siga Mais)