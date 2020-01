Definida tabela de jogos do 21º Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas

Durante Congresso Técnico realizado na noite desta segunda-feira (20) com a presença dos dirigentes das 16 equipes inscritas, a Diretoria de Esportes fez o sorteio que definiu os primeiros oito confrontos do 21º Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas, marcado para o próximo domingo (26), na praça esportiva do bairro.

A tabela da 1ª fase traz os seguintes jogos: 1º jogo, às 8h30 – Parque Iguaçu x Dynamo F.C/Masterfrio Climatização/Casa das Tintas/João Davoli; 2º jogo – Ferrari Auto Peças/Bar & Lanchonete do Jorginho/Cida Brechó Moveis x Os Quaiados/Itamar Eletricista/Cantinho do Sorvete; 3º jogo – Cjelsea VR x Eletro Lis; 4º jogo – Agridog Rações/Claudemir Jardineiro x Chicão Frutas/Imperial Produtos de Limpeza; 5º jogo – Bela Vista/Terra Viva/Orvate Financeira/PH Pinussi Pinturas x Atlético Pacaembuense/Cantinho do Pastel; 6º jogo – PSG/Lau Pneus/Ultragas/Joao Davoli x Arsenal; 7º jogo – Portuguesa/Zé Valente/Márcio Moto Peças/Rest. Mineiro/M. Dois Irmãos x Velha Guarda/Fort Pedras/Star Motos/Marquinhos Eletricista; 8 º jogo – Real Galáticos x Tabajara.



A organização informa que haverá completo serviço de bar durante o evento.

As partidas serão conduzidas pelo árbitro Julio Moreno.

O primeiro e um dos mais competitivos e bem organizados torneios de Adamantina dará aos quatro melhores troféu e premiação extra, assim como troféu ao artilheiro e ao goleiro menos vazado.

Dir. Esportes Vila Freitas