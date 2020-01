Apta sedia Encontro do Amendoim dia 23

Será realizado no dia 23 de janeiro, quinta-feira, o Encontro do Amendoim – Genética e tecnologia para o Oeste Paulista, organizado e sediado pelo Polo Regional Alta Paulista da Apta (Agência Paulista de Tecnologias do Agronegócios) em Adamantina.

A programação prevê a realização das inscrições às 7h40.

Em seguida serão ministradas duas palestras que abordarão os seguintes temas: 8h45 – Amendoim na Palha: Perspectivas e Desafios (Dr. Demizart Bolonhezi); 9h45 – Manejo de pragas e doenças no amendoim (Dr. Marcos Doniseti Michelotto). Também estão previstas duas apresentações durante o evento: 11h10 – Variedades do amendoim (Dr. Ignacio José de Godoy); 12h30 – Tecnologias no campo para a cadeia produtiva do amendoim.

O Encontro do Amendoim – Genética e tecnologia para o Oeste Paulista é uma parceria da Camda (Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina) com o IAC e realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Mais informações devem ser obtidas pelos telefones da Apta Alta Paulista (18) 3521 4800 e 98123 0705 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected] E também nos contatos da Camda (18) 3502 3200 e 99143 0804 (WhatsApp).