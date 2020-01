Prefeitura de Adamantina está com inscrições abertas para concurso com 27 vagas

Foram iniciadas no dia 16 e prossegue até o próximo dia 30 de janeiro as inscrições para dois concursos públicos da Prefeitura de Adamantina que somados oferecem 27 vagas em todos os níveis de escolaridade.

Os salários variam de R$$ 1.063,96 a R$ 11.091,25. De acordo com o edital de Concurso Público Nº 01/ 2020, as vagas de nível médio e técnico são auxiliar de enfermagem – ESF (4 vagas), agente da receita tributária (1 vaga) e cuidador domiciliar (1 vaga). Entre os cargos que exigem nível superior de escolaridade, as vagas são para enfermeiro – ESF (7 vagas), médico clínico geral ESF (2 vagas), nutricionista (2 vagas), psicólogo (1 vaga), médico de segurança do trabalho (1 vaga), médico pediatra (1 vaga) e médico psiquiatra (1 vaga).

Já conforme o edital de Concurso Público Nº 02/ 2020, as vagas para candidatos com ensino fundamental são eletricista (1 vaga), eletricista de autos (1 vaga), motorista (1 vaga), operador de máquina pesada (1 vaga) e zelador (1 vaga). Para candidatos com nível superior de escolaridade a oportunidade é para técnico de esportes (1 vaga).

As inscrições dos interessados estão sendo recebidas exclusivamente na internet, no endereço www.conscamweb.com.br. As inscrições custam R$ 9,55 para os cargos que exigem o ensino fundamental, R$ 9,70 para os cargos que exigem o ensino médio e técnico (nível médio) e R$ 9,75 para os cargos em nível superior.