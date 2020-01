Adamantina supera expectativas e arrecada R$ 355 mil em 2019 com o Imposto de Renda do Bem

Nos últimos três anos, a campanha arrecadou mais de R$ 831 mil

A arrecadação em 2019 da Campanha Imposto de Renda do Bem, realizada em Adamantina, superou as expectativas. Os dados foram apresentados na tarde da última quinta-feira, 16, em coletiva de imprensa no gabinete do prefeito Márcio Cardim.

Até o final do ano, a meta era arrecadar R$ 300 mil (trezentos mil reais). Porém, o valor arrecadado foi superior, totalizando R$ 355.536,14 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatorze centavos).

Desse montante, R$ 306.282,51 (trezentos e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) foram arrecadados por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), onde R$ 20% desse valor ficam retidos no Fundo para o desenvolvimento de suas ações e os outros 80% serão divididos para as entidades da proteção social básica, como o IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina), Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto) e Lar Cristão. O Projeto ASA também passa a ser beneficiado a partir de agora. Todas essas entidades desenvolvem serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 4 a 15 anos. A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) é outra entidade beneficiada que oferece serviços de média complexidade para pessoas com deficiência e seus familiares. Além disso, Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto) é enquadrada na proteção social de alta complexidade por oferecer também atendimentos por meio do abrigo institucional para crianças e adolescentes.

Os outros R$ 49.253,63 (quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) foram arrecadados por meio do Fundo Municipal do Idoso (FMI), onde 10% desse valor também ficam retidos no Fundo o desenvolvimento de suas atividades e os outros 90% serão destinados ao Lar dos Velhos de Adamantina.

O prefeito Márcio Cardim juntamente com a Secretária de Assistência Social, Andreia Ribeiro e os presidentes do FMDCA e FMI, respectivamente, Érica Grespi Maião e Wilson Hermenegildo, agradecem aos profissionais de contabilidade do município, assim como todos os dadores e parceiros que contribuíram e se mobilizaram em prol da campanha, o que permitiu aumentar o valor da arrecadação em comparação aos anos anteriores.

Em 2017 foram arrecadados R$ 234.370,43 (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta reais e quarenta e três centavos). Em 2018 foram arrecadados R$ 241.917,20 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos e dezessete reais e vinte centavos). Em 2019 foram arrecadados R$ 355.536,14 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatorze centavos).

A CAMPANHA

Em Adamantina, os contribuintes tem a oportunidade de fazer uma boa ação, através da Campanha Imposto de Renda do Bem. No momento em que for realizar sua declaração, o contribuinte adamantinense tem a opção de escolher que esses recursos que iriam para o Governo fiquem em Adamantina e sejam destinados para as entidades assistenciais da cidade. Podem doar as pessoas físicas e jurídicas. A doação é simples, rápida, segura e não gera nenhum gasto a mais ao contribuinte. Informe seu contador sobre seu interesse em ajudar e faça a sua doação.

Assess. Imprensa

IR do Bem