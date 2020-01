Prefeitura de Adamantina finaliza mais de sete mil metros de recape no município

Outra obra no município de Adamantina foi encerrada. Nesse início de ano uma das programações de recape foi finalizada, ao todo foram realizados mais de sete mil metros de ruas recapeadas na cidade.

As ruas recapeadas foram: a Avenida 15 de novembro, no trecho entre a Rua São Bento e Rua Francisco Troncon e a Rua Osvaldo Cruz, no trecho entre a Armando Sales de Oliveira e Rio Branco. O valor total do convênio é de mais de 60 mil, sendo 22.857,14 de repasse e 37.226,52 de contrapartida, e foi realizado em parceria com o deputado Valmir Prascidelli.

No início do ano, a Prefeitura do Município de Adamantina assinou contratos com a Caixa Econômica Federal na cidade de Presidente Prudente. Foram duas emendas federais, sendo uma no valor de 480 mil reais do deputado Gilberto Nascimento, mais 257.980,70 do deputado Fausto Pinato, ambas destinadas para o recapeamento asfáltico.



Em dezembro de 2019, mais dois convênios foram destinados para a infraestrutura, somando um milhão de reais. O recurso de 500 mil reais, conquistado através do governador do Estado de São Paulo, João Dória por meio de ofício dos vereadores Aguinaldo, Dinha e Eduardo Fiorilo, será destinados para recapeamento asfáltico. Para firmar esse convênio a Prefeitura contou também com a ajuda do deputado estadual Mauro Bragato.

O outro recurso que virá para o município, também de 500 mil reais, foi conquistado através do deputado estadual Marcos Pereira e também será destinado para o recapeamento asfáltico, que teve apoio do João Grandão. Com esses recursos serão mais de 38 mil metros quadrados recapeados no município.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Jornalista Ludhmila Jorge