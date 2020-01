Distribuição de carnês de ISS e Alvará de 2020 tem início dia 17 de janeiro

A Prefeitura do Município de Adamantina inicia nesta sexta-feira (17), a distribuição dos carnês de Imposto Sobre Serviços (ISS-Fixo) e da Taxa de Licença para Fiscalização de Funcionamento (Alvará) para exercício do ano de 2020.

Devem pagar pelos impostos de ISS os prestadores de serviços autônomos. Já a licença de alvará é cobrada para as empresas de todos os ramos. O valor do pagamento varia de acordo com a atividade realizada.

De acordo com o levantamento da Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária serão entregues 2.894 carnês, sendo 2.351 de Alvará e 543 do ISS. O valor poderá ser dividido em seis vezes, com vencimento da primeira parcela para o dia 20 de fevereiro.

Caso o contribuinte não receba o carnê até a data do vencimento, a orientação é que o mesmo entre em contato com a Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária, ou acesse o menu de Serviços ao Cidadão, disponível no site da Prefeitura de Adamantina.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Jornalista Ludhmila Jorge