Univesp Adamantina abre processo seletivo para mediador presencial

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abriu nesta sexta-feira (10/01), as inscrições para processo seletivo simplificado voltado à contratação de 371 novos profissionais, distribuídos em quatro cargos: Mediador Presencial, Supervisor de Mediação Presencial, Supervisor de Curso e Supervisor de Conteúdo. As oportunidades são para atuação presencial na sede da instituição, na capital paulista, e em 335 polos de ensino da universidade. Todos os cargos são temporários, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e exigem experiência comprovada em educação superior e educação a distância. Confira o edital:

https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/assets/5e17a4a37c1bd1571deb6470/Edital_Univesp-_09_01_2020_1844h.pdf

No polo de Adamantina a vaga é para Mediador Presencial. A remuneração é de R$ 2.700,00 e o cargo deve ser exercido presencialmente por 20 horas semanais nos polos, acrescido de 4 horas semanais de atuação on-line. O Mediador Presencial fará o acompanhamento de Projeto Integrador e de todas as ações desenvolvidas pelos estudantes no polo, presencialmente. Para a função, o candidato deve ter graduação, mestrado e/ou doutorado completo nas áreas de Tecnologia, Engenharia ou Gestão. Veja a relação de polos e vagas para o cargo de Mediador Presencial:

https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/assets/5e17a0e47c1bd1571deb646e/Rela__o_de_polos_e_vagas_para_mediador_presencial.pdf

As inscrições devem ser feitas das 10h do dia 10 de janeiro de 2020 às 15h de 24 de janeiro de 2020, no site www.globalconcursos.org.br. Para o cargo de Mediador Presencial, o valor da taxa de inscrição é de R$ 39,00.



A prova será realizada dia 02 de fevereiro, domingo, às 13h, horário de Brasília, nas regiões administrativas do estado de São Paulo, conforme divisão criada pelo IBGE (regiões de Araçatuba, Central, Santos, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Registro, São Paulo, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba), em endereços a serem confirmados aos candidatos no momento da inscrição.

O exame contará com questões de múltipla escolha e será dividida em Prova de Conhecimentos Gerais, composta pelas áreas de Português, Matemática e Conhecimentos Básicos, e Prova de Conhecimentos Específicos por emprego. O tempo de duração da prova será de quatro horas, com permanência mínima de uma hora.

Fonte: univesp.br